- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan...
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan...

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk aileyi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk aileyi ziyaret etti.

08.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:48

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk aileyi ziyaret etti

BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk aileyi ziyaret etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'taki ziyaretlerine devam ediyor. Beyrut Limanı'ndaki incelemelerin ardında Oktay ve Çavuşoğlu patlamada yaralanan Türk aileyi ziyaret etti. Oktay ve Çavuşoğlu, yaralı aileye geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerini iletti.

Oktay ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Tekrar cümleten geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi iletmek isteriz. Dışişleri Bakanımız, Türkiye Dostluk Grubu Başkanımız ve AFAD Başkanımız ile buradayız. AFAD Başkanımız, tüm arama-kurtarma faaliyetlerinin başında bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile biz ilk andan itibaren burada ne yapabiliriz diye Türkiye olarak anında harekete geçtik" ifadelerini kullandı. Oktay, ziyareti sırasında Lübnan Cumhurbaşkanı, başbakanı ve meclis başkanı ile görüştüğünü dile getirirken, patlamanın çok büyük olduğunu ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan'daki patlamada yaralanan...

Kaynak: İHA

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