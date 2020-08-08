Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türklerin yaşadığı mahalleyi ziyaret...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bir çocuğa sarılması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Beyrut sokaklarında sevgi gösterisiyle karşılandı.
08.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bir çocuğa sarılması
BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Beyrut sokaklarında sevgi gösterisiyle karşılandı.
Kaynak: AA