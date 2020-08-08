Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türklerin yaşadığı mahalleyi ziyaret... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'na Beyrut sokaklarında sevgi gösterisinde bulunulması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Beyrut sokaklarında sevgi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'na Beyrut sokaklarında sevgi gösterisinde bulunulması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Beyrut sokaklarında sevgi gösterisiyle karşılandı. Kaynak: AA