Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu patlama alanında
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut'taki limanda incelemelerde bulunması BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Beyrut'taki limanda incelemelerde bulundular.
08.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut'taki limanda incelemelerde bulunması
BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Beyrut'taki limanda incelemelerde bulundular.
Kaynak: AA