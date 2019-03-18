Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Terör Saldırısının Yaşandığı El Nur...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun terör saldırısının yaşandığı camiye gidişi Olaya ilişkin polislerden bilgi almaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dua etmesi ve karanfil bırakması CHRİSTCHURCH...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun terör saldırısının yaşandığı camiye gidişi
Olaya ilişkin polislerden bilgi almaları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dua etmesi ve karanfil bırakması
CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA