Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Vatandaşları ile Kahvaltıda...

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmalarından detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da yaşayan Türk vatandaşları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kaynak: AA