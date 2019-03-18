Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Vatandaşları ile Kahvaltıda...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi Genel görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmalarından detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da yaşayan...
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vatandaşlar ile sohbet etmesi
Genel görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmalarından detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da yaşayan Türk vatandaşları ile kahvaltıda bir araya geldi.
Kaynak: AA