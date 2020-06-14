Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar yaralıları ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar yaralıları ziyaret etti

Bingöl'de meydana gelen deprem sonrasında kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar yaralıları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar yaralıları ziyaret etti
14.06.2020 23:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:19

Bingöl'de meydana gelen deprem sonrasında kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar yaralıları ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir korucu şehit oldu, 18 kişi yaralı hastanelere kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da depremin hemen ardından Bingöl'e geldi. Depremin merkez üssü Karakoçan ilçesine geçen Oktay ve bakanlar, ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret edip, yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Oktay ve bakanlar daha sonra depremde hasar gören köylere gitmek üzere hastaneden ayrıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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