Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Lübnanlılara hitap etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Lübnanlılara hitap etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ilk anından itibaren arama kurtarma ekipleriyle, gıda yardımlarıyla ve her türlü desteğiyle Lübnanlıların yanında olduğunu, bundan sonra da yaralar sarılana kadar yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Lübnanlılara hitap etti
08.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:29

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ilk anından itibaren arama kurtarma ekipleriyle, gıda yardımlarıyla ve her türlü desteğiyle Lübnanlıların yanında olduğunu, bundan sonra da yaralar sarılana kadar yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki incelemelerinin ardından Spears Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, patlamanın kendilerini ve Türk milletini derinden yaraladığını ifade etti.

Lübnan'ı, Lübnanlıları sevdiklerini belirten Oktay, yaraları sarmak için Beyrut'ta bulunduklarını dile getirdi.

Oktay, "İlk andan itibaren Türkiye olarak yanınızdayız. Arama kurtarma ekiplerimizle, gıda yardımlarımızla, doktorlarımızla, hastanelerimizle, her türlü desteğimizle yanınızdayız. Bundan sonra da sonuna kadar, bu yaralar sarılana kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Lübnanlılardan birlik ve beraberlik, dayanışma içinde olmalarını isteyen Oktay, bunun ülkeyi güçlü kılacağını, Türkiye'nin de sonuna kadar Lübnan ile yürüyeceğini vurguladı.

"Kardeşliğimiz daha da pekişecek"

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Biz biriz, kardeşiz, beraberiz, bir aileyiz, bir ailenin uzuvları gibiyiz. Hiç kimse ama hiç kimse bu uzuvlardan herhangi birini diğerinden ayıramaz. Bizi de birbirimizden hiç kimse ayıramayacak. Hem güzel hem de sıkıntılı günlerimizde bugün olduğu gibi her zaman, yaralar sarıldıktan sonra da bir ve beraber olacağız. Yine sizinle olacağız, Lübnan'da olacağız, siz de Türkiye'de olacaksınız. Kardeşliğimiz daha da pekişecek. Siz ne kadar iyi olursanız bizler de o kadar iyi olacağız."

Konuşma yaptığı alanda yan yana olan Türk ve Lübnan bayraklarını gösteren Oktay, bayrakların bir ve beraber, dayanışma içinde, birlikte dalgalandığına işaret etti.

"Lübnan halkının yanındayız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Lübnan'da "Sünni, Şii, Hristiyan, Arap, Türk" gibi ayrım yapmadıklarını, tüm halkın yanında olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız. 'Ben Türk'üm, Türkmen'im' deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır." diye konuştu.

Oktay ve Çavuşoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan Lübnanlılar, "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratında bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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