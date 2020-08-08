Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Başbakan Diyab ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın patlama sonrası hasar alan kısımlarda incelemelerde bulunması Görüşmeden görüntüler BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın patlama sonrası hasar alan kısımlarda incelemelerde bulunması Görüşmeden görüntüler BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile görüştü. Kaynak: AA