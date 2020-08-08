Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Başbakan Diyab ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın patlama sonrası hasar alan kısımlarda incelemelerde bulunması Görüşmeden görüntüler BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile görüştü.
08.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın patlama sonrası hasar alan kısımlarda incelemelerde bulunması
Görüşmeden görüntüler BEYRUT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile görüştü.
Kaynak: AA