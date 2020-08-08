Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Devlet Başkanı tarafından kabul edildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldikleri Beyrut'ta Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldikleri Beyrut'ta Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 154 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından liderlerin bölgeye ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta geldi. Temaslarda bulunan Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi. Görüşmede Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamaya ve patlama sonrası Lübnan'a yönelik yardım ele alındı. - BEYRUT Kaynak: İHA