Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'da
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'da
08.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:47

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 154 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından liderlerin bölgeye ziyaretleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut'ta geldi. Oktay ve Çavuşoğlu, Refik Hariri Havalimanı'nda Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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