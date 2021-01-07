Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Arnavutluk Başbakanı Rama, ASELSAN'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ASELSAN'a ziyarette bulundu.

ASELSAN'ın Ankara Macunköy'deki yerleşkesinde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Oktay ve Rama'ya çalışmalarına ilişkin bilgi verdi, askeri ve sivil alanda geliştirilmiş teknolojileri tanıttı.

Burada Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak açıklama yapan Oktay, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki kapasitesini yerinde görmek ve Arnavutluk'un ihtiyaçlarını tespit etmek için ASELSAN'a ziyarette bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında kapasitesinin yüzde 20'den 70'lere yükseldiğini vurgulayan Oktay, kapasitenin daha da artacağına işaret etti.

Oktay, "Şu anda bulunduğumuz tesiste bütün bu teknolojik gelişmelerin sadece askeri alanda değil sivil alanda da kullanıldığını gösteren teknolojileri ve ürünleri fiilen görüyoruz." dedi.

Rama ve heyetiyle gelecek temaslarda bu alanda neler yapılacağıyla ilgili görüşmelerin süreceğini aktaran Oktay, "Şu an itibarıyla bu projeler gelişmeye başladı. Bundan sonraki ilişkilerimiz de bundan önce olduğu gibi, güçlü şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

Oktay, Türkiye ve Arnavutluk'un iyi ve kötü zamanda birbirine destek olan iki devlet olduğunu belirterek, "Bu dostluğun bir göstergesi olarak savunma sanayisindeki iş birliğimizi görüşmek üzere buradayız." dedi.

"Bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici"

Arnavutluk Başbakanı Rama da ASELSAN ziyaretinde Türkiye'nin birkaç yıl içinde teknolojik alanda ne kadar ileri gittiğine şahit olduğunu dile getirerek, "Türk teknolojisinin kalbini ziyaret etme ve büyük bir dönüşümle kendini donatarak, dünyada barış ve istikrarı koruma tutkusuna şahit olma fırsatı verildiği için teşekkür ederim." diye konuştu.

Rama, yakın gelecekte ülkesinin şehirleri ve yollarında ASELSAN tarafından geliştirilen teknolojilerin kullanılmasını arzu ettiğini vurgulayarak, "Birkaç yıl içinde bu ülke için yaptıklarınız ve bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici. Bunun için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuk Başbakan, ASELSAN ziyaretinin ardından Türkiye'den ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut