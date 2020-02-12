Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlarımızın idareye olan güveninin kuvvetli olmasına önem...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlarımızın idareye olan güveninin kuvvetli olmasına önem...

Törenin yapıldığı salon TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin...

12.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Törenin yapıldığı salon

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlarımızın idareye olan güveninin kuvvetli olmasına önem...
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