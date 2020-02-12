Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Vatandaşlarımızın idareye olan güveninin kuvvetli olmasına önem...
Törenin yapıldığı salon TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin...
Törenin yapıldığı salon
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yasama Kalitesinin Artırılmasında Dilekçe Hakkının Rolü" konulu çalıştayın açılış töreninde konuştu. (1)