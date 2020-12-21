Oktay: "Yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin yurt dışına ihracatını destekliyor olacağız"
21.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'nda konuştu. (6)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut