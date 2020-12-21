Oktay: "Yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin yurt dışına ihracatını destekliyor olacağız"
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Oktay: "Yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin yurt dışına ihracatını destekliyor olacağız"

21.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'nda konuştu. (6)

Oktay: 'Yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin yurt dışına ihracatını destekliyor olacağız'
Oktay: 'Yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin yurt dışına ihracatını destekliyor olacağız'
Oktay: 'Yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin yurt dışına ihracatını destekliyor olacağız'
Oktay: 'Yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin yurt dışına ihracatını destekliyor olacağız'
Oktay: 'Yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin yurt dışına ihracatını destekliyor olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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