Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman'daki iş insanlarıyla bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman'daki iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus'un taziyesi için geldiği başkent Maskat'ta Türkiye'nin Umman Büyükelçiliğini ziyaret etti.

12.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman'daki iş insanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus'un taziyesi için geldiği başkent Maskat'ta Türkiye'nin Umman Büyükelçiliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, büyükelçilik ziyaretinde Umman'daki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umman'daki iş insanlarıyla bir araya geldi
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