Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da

12.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:32

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla ülkeye taziye ziyaretine geldi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla başkent Muskat'a geldi. Oktay, Kasır el-Alem Sarayı'nda Divan Başkanı Seyit Khalid tarafından karşılanmasının ardından, Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziye ziyaretinde bulundu. - MUSKAT

Kaynak: İHA