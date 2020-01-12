Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da - Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla ülkeye taziye ziyaretine geldi.

12.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:30
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla ülkeye taziye ziyaretine geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla başkent Muskat'a geldi. Oktay, Kasır el-Alem Sarayı'nda Divan Başkanı Seyit Khalid tarafından karşılanmasının ardından, Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziye ziyaretinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler