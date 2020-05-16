Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin Yönetim Kurulu üyeleriyle...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin Yönetim Kurulu üyeleriyle...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Normalleşme ekonominin katmanlarına yayıldıkça ötelenen talepler yeniden canlanacak, üretim ve ticaret bereketine kavuşacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin Yönetim Kurulu üyeleriyle...
16.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Normalleşme ekonominin katmanlarına yayıldıkça ötelenen talepler yeniden canlanacak, üretim ve ticaret bereketine kavuşacaktır." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden telekonferans yöntemiyle katıldığı Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle insanlık tarihinde benzerine rastlanmayan bir döneme şahitlik ettiklerini, sosyal ve ekonomik zorluklarla mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Salgın sebebiyle 3 milyar insanın evlerinde karantinaya çekildiğini, uluslararası ticaretteki daralmaların ve sınır ötesi sermaye hareketlerindeki sert dalgalanmaların marttan itibaren göstergelere yansımaya başladığını belirten Oktay, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,9 daralacağının öngörüldüğünü hatırlattı.

Oktay, BM ve IMF tarafından hazırlanan raporlarda da yükselen belirsizliğe ve küresel ekonomik daralmaya dikkat çekildiğini aktararak makroekonomik göstergelerin sağlam altyapı ve iş birliği kültürünün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sağlıktan ulaştırmaya, teknoloji altyapısından sanayi ekosistemine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşan güçlü temel sayesinde birçok ülkeye göre çok daha başarılı olduğunu dile getiren Oktay, "İç piyasa talebinin dinamikliği, paydaşların dış kaynaklı krediye düşük bağımlılığı ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketi başta olmak üzere alınan tedbirler, bu sağlam temel üzerine bina edilmektedir. Bunun yanı sıra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı yönetişim sayesinde kriz yönetiminde de yeni bir sayfa açılmıştır. Sistemin hızlı karar almaya imkan tanıyan yapısı sayesinde bugün, ekonomimize ilişkin sorun ve ihtiyaç analizi neticesinde hızla çözüme ilerleyebiliyoruz." diye konuştu.

"Şehir hastanelerimiz başarı hikayeleri yazıyor"

Oktay, salgının başlangıcından bu yana hiçbir arz sıkıntısıyla karşılaşılmadığının, kamu, özel sektör ve üniversite iş birliği neticesinde solunum cihazı gibi kritik bir ürünün kısa sürede üretildiğinin altını çizerek "Diğer taraftan kamu-özel sektör ortaklığına örnek teşkil eden şehir hastanelerimiz bu süreçte vatandaşlarımıza hayat vererek başarı hikayeleri yazıyor." ifadesini kullandı.

Oktay, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıklarının yeni tedarik zincirlerinde ülkede faaliyet gösteren firmalara yer açmak için stratejik yönlendirme ve teşvik mekanizması üzerinde çalıştığına işaret ederek önümüzdeki günlerde bu destek sistemini açıklayacaklarını söyledi.

"Üretim ve ticaret bereketine kavuşacaktır"

Normalleşme sürecinin ekonomiye katkılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oktay, "Normalleşme ekonominin katmanlarına yayıldıkça ötelenen talepler yeniden canlanacak, üretim ve ticaret bereketine kavuşacaktır. Aynı zamanda iş yapma kolaylığı iyileştirmelerini gündemimizin üst sıralarında tutarak yatırımcıların yeni normalde de Türkiye'de daha kolay iş kurmasını ve yapmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, salgının oluşturduğu şokla hükümetlerin ya da tek başına şirketlerin mücadele etmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak salgın öncesi dönemde yaygınlaşan tek yanlı tutumlar ve ticaret savaşlarının da artık sürdürülemeyeceğini kaydetti.

Çözüm olarak iş birliğinin öne çıktığı bu süreçte YASED'e hem mevcut hem de aday yatırımcılara ufuk açacak, güncel ve esnek stratejiler belirlemek gibi önemli görevler düştüğünü ifade eden Oktay, "Yeni normalde yaygınlaşması beklenen 'eksponansiyel yatırım' yaklaşımlarına, yani benzerlerine göre çok daha hızlı gelişen yatırımlara en hızlı şekilde uyum sağlayacak dinamizme YASED üyeleri olarak sahip olduğunuza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Üretimin devamlılığı konusunda ümitvarız"

Oktay, normalleşme sürecini ve sonrasını kapsayan dönemi etkin şekilde değerlendirebilmenin önemine işaret ederek kaydetti:

"Nice badireler atlatan ve zor zamanlardan dersler çıkarmış bir ülke olarak yatırım konusunda da üretimin devamlılığı konusunda da karamsar değil ümitvar ve iddialıyız. Bizim 'sabırlı sermaye'yi oluşturan dirayetli iş insanlarımız ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm dinamik özelliklerini yatırımcıya sunan bir kamu idaresi sistemimiz var. YASED ailesini yeni normalde katma değer oluşturacak 'sabırlı sermaye'nin önemli bir parçası olarak görüyoruz. İnanıyorum ki YASED tüm üyeleri ve paydaşlarıyla beraber, salgın sürecinden güçlü çıkmanın yanı sıra ülkemize stratejik alanlarda yeni uluslararası doğrudan yatırım gelmesine de vesile olacak."

Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından YASED Başkanı Ayşem Sargın da Kovid-19 ile mücadele sürecinde ve sonrasında yapılabileceklere ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin Yönetim Kurulu üyeleriyle...

Kaynak: AA

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