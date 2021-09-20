Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da...

AA / Aylin Dal - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir."

AA / Aylin Dal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da... - Haberler
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