Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir."
AA / Aylin Dal - Son Dakika Haberleri