Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu kabul etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, KKTC kara yollarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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