Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı

13.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, üç ayların tüm insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, üç ayların tüm insanlığa sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi müstesna günlerin yer aldığı üç aylar, milletimiz ve tüm İslam alemi için çok önemli ve faziletli zamanlardır. Üç ayların sevgi, barış ve kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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