Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının haksızlıklar karşısında sabrı...

16.02.2020 00:27 | Son Güncelleme: 16.02.2020 00:27

LEFKOŞA (İHA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türkünün geleceği, refahı ve sosyal barışın gelişmesi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin de, Kıbrıs Türk tarafının da haksızlıklar karşısında sabrı tükendi. Hiçbir yerdeki sabrımız sonsuz değildir" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı'na katılmak için ülkeye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet onuruna Lefkoşa'da yemek verdi. Yemeğe, KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman ve bazı bakanlar da katıldı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türkünün geleceği, refahının gelişmesi, iki halk arasında sosyal barışın gelişmesi açısından son derece önemli gördüklerini belirterek "Türk tarafı, Maraş'ın bir kısmını, 1974 Barış Harekatı sonrasında hiçbir taraftan talep gelmemesine rağmen, kapsamlı bir çözüme kadar kapatma kararı aldı" dedi. Çözüm için yarım asırdır görüşmelerin sürdürüldüğünü belirten Oktay, "Bu süreçte Rum Kesimi Avrupa Birliği'ne alındı. Kıbrıs'ta çözüm için Rum tarafına herhangi bir baskı da yapılmadı. Diğer tarafta da Maraş çürümeye terk edildi. Türkiye'nin de, Kıbrıs Türk tarafının da haksızlıklar karşısında sabrı tükendi. Hiçbir yerdeki sabrımız sonsuz değildir" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sorunu çözün' talimatı



Türkiye'de sağlık noktasında gelinen noktaya değindikten sonra KKTC'de yaşanan sorunlara da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye çok ciddi bir sağlık sistemine sahipken KKTC'de sağlık hizmetlerinde sorunların olması kabul edilecek bir durum değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan 'sorunu çözün' talimatı verdi" ifadesini kullandı.



"Kıbrıs Türkünün refahının iyileştirilmesinde Türkiye yanımızda"



KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla yapılacak olan 500 yataklı yeni hastanenin BRT'nin üst tarafında bulunan 270 dönümlük arazide inşa edileceğini söyledi. Tatar, Kıbrıs Türkünün refahının iyileştirilmesinde Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA