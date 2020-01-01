: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı yoktur"

01.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (3) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun."

Kaynak: AA

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