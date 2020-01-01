: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem...

01.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (4) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay: "F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?"

Oktay: "Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız."

Kaynak: AA

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