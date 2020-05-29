Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlattı (3)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlattı (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye ile ABD arasında olumlu yaklaşımların arttığını ve yeni fırsatların ortaya çıktığını belirtti.

29.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye ile ABD arasında olumlu yaklaşımların arttığını ve yeni fırsatların ortaya çıktığını belirtti.

Oktay, Atlantik Konseyi ve Türkiye Miras Vakfı (THO) tarafından ortak düzenlenen webinarda, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelesi ve Washington ile Ankara arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

ABD ile son yıllarda belirli sebeplerden dolayı yaşanan fikir ayrılıklarının birtakım lobiler üzerinden siyasallaştırıldığını vurgulayan Oktay, "Çözülebilecek düzeyde olduğuna inandığımız bu sorunlar bir şekilde birbirine karıştırılıp ABD ve Türkiye ilişkilerine zarar vermek için kullanıldı." dedi.

Oktay, Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye yaptığı tıbbi ekipman yardımlarının ikili ilişkilerin onarılmasında yeni bir fırsat sağladığını dile getirerek, salgının yanı sıra Suriye ve Libya'daki gelişmelerin Washington ve Türkiye arasındaki iletişimi arttırdığını kaydetti.

Türkiye ile ABD arasında konulan 100 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefinin devam ettiğini belirten Oktay, "Şu an her iki ülke bakanlıkları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak bu hedefi gerçekleştirebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu çabaların ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri de güçlendireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Oktay, turizm sektörüne yönelik iki ülke arasında birtakım çalışmalar yapıldığını aktararak, sadece ekonomik açıdan değil, toplumların birbirlerini tanıması ve anlayabilmesi adına da ülkeler arası turist sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Başkanlık sistemi Kovid-19 ile mücadelede avantaj sağladı"

Türkiye'deki başkanlık sistemine ve işlevine ilişkin bir soruya cevap veren Oktay, başkanlık sistemindeki olası eksikliklerin giderilmesi ve geliştirilmesi için kurulan bir komisyona başkanlık ettiğini hatırlatarak, bu konuda aralıksız çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

Oktay, başkanlık sistemine ilişkin siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları içerisinde düzenlenen araştırma ve anketlerde olumlu sonuçlar çıktığını kaydederek, "Bu araştırma sonucunda dile getirilen sorunların yüzde 97'sinin sistemsel değil, operasyonel aksaklıklardan kaynaklandığını gördük. Haliyle bu sorunları tek tek ele almaya ve çözüme kavuşturmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Başkanlık sisteminin özellikle Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'ye büyük bir avantaj sağladığını vurgulayan Oktay, "Yeni başkanlık sistemi, tüm devlet kurumlarını ve çalışanlarını en hızlı şekilde bir araya getirerek tek bir hedefe konsantre olması konusunda bize çok yardımcı oldu. Bu bize büyük bir avantaj sağladı." dedi.

(Bitti)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini anlattı (3)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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