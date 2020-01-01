Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk...
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk... - Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (8) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

01.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (8) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz."

Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Türkiye'nin Otomobili) Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk...
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler