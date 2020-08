Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır"

