Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Oktay, Türkiye'nin kültür ve medeniyet birikimini dünya kültürleri ile buluşturmayı hedefleyen Türkiye Maarif Vakfı'nın, yurt dışında yürüttüğü eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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