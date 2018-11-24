Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Küresel Ekonomik Aktörlerin Güvenini Sağlayacak Sağlam...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, küresel ekonomik aktörlerin güvenini sağlayacak sağlam bir duruş sergilemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 32. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Konferansına katıldı. Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, sahip olduğu genç ve nitelikli iş gücü kaynakları, iç pazar kapasitesi, istikrarla gelişen altyapısı, disiplinli finans sektörü ve rekabetçi özel sektörüyle bölgede ve dünyada önemli bir ekonomik aktör haline gelmiştir. Ülkemizde son 16 yılda ekonomi alanında tarihi bir başarı ortaya konmuştur. İstihdamda 19,6 milyondan 28,8 milyon seviyesine ulaşılmıştır. Bu oran 16 yılda 9,2 milyon yeni istihdam oluşturulduğu anlamına gelmektedir. 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyümesiyle Türkiye, tüm AB ülkelerinden hızlı büyürken, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke olmuştur. 2018 ikinci çeyreğindeki büyüme oranı da yüzde 5,2 olarak gerçekleşmiştir. Kamu borç stoğunun milli gelire oranı yüzde 60'tan, yüzde 9'a gerilemiştir. Geçtiğimiz ay ihracat rakamlarımız tüm zamanların rekorunu kırarak, bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,1 artmıştır. Uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven güçlenerek artmaya devam etmektedir. Türkiye ekonomisine yönelik uygulanan spekülatif ataklara karşı güçlü ve pratik aksiyon planlarımızın yanı sıra 2019-2021 yıllarını kapsayan 'Yeni Ekonomik Program'la birlikte Türkiye, küresel ekonomik aktörlerin güvenini sağlayacak sağlam bir duruş sergilemektedir" ifadelerini kullandı.

"2023 hedeflerimiz doğrultusunda ekonomide büyük reform ve köklü değişiklikleri hayata geçiriyoruz"

Türkiye'nin Yatırım Ortamı İyileştirme Reform Programının hayata geçmesiyle 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi' sıralamasında 17 basamak sıçrayarak 43'üncü sıraya yerleştiğinin altını çizen Oktay, "Ekonomimiz, sahip olduğu kapasite, donanım ve dirayetle, suni manipülasyonları en az hasarla atlatabileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Yaşanan gelişmelerin beraberinde birçok fırsatı da getirdiğine inanıyor, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ekonomide büyük reform ve köklü değişiklikleri hayata geçiriyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımcıların ülkemizde güvenle ve daha çok yatırım yapmaları için gerekli yasal düzenlemeleri ve reformları yapmaya da özen gösteriyoruz. Aynı şekilde, öngörülebilirliğin artması ve şeffaf bir yatırım ortamının sağlanmasına büyük önem verdik, vermeye devam ediyoruz. Yatırım Ortamını İyileştirme Reform Programı'nın hayata geçmesi ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcılar önlerini daha iyi görerek çok daha rahat yatırım kararı almaya başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde Türkiye, Dünya Bankası'nın hazırladığı 2017 yılı İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business) sıralamasında 17 basamak birden sıçrayarak 43'üncü sıraya yerleşmiştir" şeklinde konuştu.

"Asya'yı Avrupa'ya Anadolu üzerinden bağlıyoruz"

Hayata geçirilen projelerle Asya'yı Avrupa'ya Anadolu üzerinden bağladıklarını kaydeden Oktay, "Pasifik'ten başlayarak ülkemizin bulunduğu topraklara uzanan tarihi İpek Yolu, asırlar boyunca dünya ticaretinin nabzını tutmuştur. Kadim İpek Yolu'nu yeniden canlandırıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi, ülkemizdeki kısmının 2017 yılında tamamlanması ile kullanıma açılmıştır. Türkiye, Çin'den Avrupa'ya uzanan demiryolu hattının geçiş noktalarını barındırmakta ve orta koridorunu oluşturmaktadır. Böylelikle Asya'yı Avrupa'ya Anadolu üzerinden bağlıyoruz. Dünyanın en büyük projelerinden olan, boğazın iki yakasını denizaltından demiryoluyla bağlayan Marmaray, karayoluyla bağlayan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale Köprüleri ile bu yıl 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılan İstanbul Yeni Havalimanı ülkeler arası ticareti kolaylaştıracak önemli yatırımlarımızdan bazılarıdır. Türkiye, küresel ticarete her geçen gün daha çok entegre olmaktadır. 2002 yılında Asya-Pasifik bölgesi ülkeleriyle ticaretimiz toplam ticaret hacmimizin yüzde 9'u iken, 2017 yılında bu oran yüzde 17 seviyesine yükselmiştir. Bu ivmeyle Asya bizim için 'Uzak Doğu' değil gönül coğrafyamızın yakın sınır komşusudur. Ancak Türkiye, 2017 yılında bölgeden 56,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirirken, bölgeye yalnızca 9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, bölge ile ithalat-ihracat dengemizi sağlayacak şekilde ticari ilişkilerimizi geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. En kısa sürede 100 milyar dolarlık ticaret hacmini geride bırakmalıyız" diyerek ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Konferansa, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkanı Jemal Inaishvili'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. - İSTANBUL