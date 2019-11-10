Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı.

10.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et