Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı.
10.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na...