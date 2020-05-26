Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ile KKTC toplumu tek yürek oldukça bu coğrafyada bizim...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye ile KKTC toplumu tek yürek oldukça bu coğrafyada bizim...

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi...

26.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:25

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türkiye ile KKTC toplumu tek yürek oldukça bu coğrafyada bizim...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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