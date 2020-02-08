Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye için kullanılan ifadeleri kınıyorum

08.02.2020 20:33 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:33

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği röportajla ilgili, "Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'yle ilgili sözlerini kınadı. Akıncı'nın açıklamasının oturduğu makama yakışmadığını kaydeden Oktay, "Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum. Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA