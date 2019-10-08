Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır.
08.10.2019 11:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır."
Kaynak: AA