08.10.2019 11:06

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır."

Kaynak: AA