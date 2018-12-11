Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - Türkiye, Doğu Akdeniz'deki Çıkarlarından En Küçük Bir Taviz...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - Türkiye, Doğu Akdeniz'deki Çıkarlarından En Küçük Bir Taviz...

- TBMM Genel Kurulu salonundan detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

- TBMM Genel Kurulu salonundan detaylar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (10)

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