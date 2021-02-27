Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu

27.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak hedefimiz kamu ve özel sektörümüzle eşgüdüm halinde veriyi bilgiye çevirmek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak hedefimiz kamu ve özel sektörümüzle eşgüdüm halinde veriyi bilgiye çevirmek." ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kurulun Haziran ayından bu yana kazandırdıklarına ilişkin infografikleri de paylaşan Oktay, mesajında "Bu toprakların verisini yine bu topraklar için üretmeye devam ediyoruz. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak hedefimiz kamu ve özel sektörümüzle eşgüdüm halinde veriyi bilgiye çevirmek." ifadelerine yer verdi.

Oktay'ın paylaştığı infografiklere göre, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun ilk toplantısının yapıldığı haziran 2020'den bu yana veri paylaşımında yüzde 40 artış yaşandı. Paylaşılamaz veri sayısında ise yüzde 70 oranında azalma oldu. Ayrıca coğrafi verilere ait 72 bin metaveri de yayınlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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