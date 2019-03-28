Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, 17 Yıldır Tarihinin En Hızlı Büyümesini ve Kalkınmasını...
- AK Parti'nin Çubuk mitingi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin Çubuk Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingine katılarak konuşma yaptı.
28 Mart 2019 Perşembe 22:29
- AK Parti'nin Çubuk mitingi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin Çubuk Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingine katılarak konuşma yaptı.