Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak kurtulacağını zanneden hainler de Türk adaletine hesap vermekten kaçamamaktadır.

09.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak kurtulacağını zanneden hainler de Türk adaletine hesap vermekten kaçamamaktadır. Nerede olurlarsa olsunlar bulup adalete teslim etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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