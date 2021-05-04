Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay'ı kabul etti

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı kabul etti.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Oktay, kabulde Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrafi, tarihi ve kültürel ortaklıkları bulunan yerlerdeki kent ve kent yönetimiyle ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulan ve 30 ülkeden 1183 üyesi bulunan TDBB tarafından gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Altay'ı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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