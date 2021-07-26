Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir'
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş Tunus'un demokratik kazanımlarının destekçisi olduğunu belirterek, "Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş Tunus'un demokratik kazanımlarının destekçisi olduğunu belirterek, "Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir." değerlendirmesini yaptı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir. Türkiye olarak biz, her zaman dost ve kardeş Tunus'un demokratik kazanımlarının destekçisi olduk, bundan sonra da desteğimiz demokratik Tunus için olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir" - Haberler
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