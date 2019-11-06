06.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:06

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TÜİK, tüketici fiyat endeksini AB ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesaplamaktadır. Uluslararası alanda uygulanmayan veya önerilmeyen hiçbir yöntem söz konusu değildir."

Kaynak: AA