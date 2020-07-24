Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'u kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi. TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, son dönemdeki ekonomik gelişmeleri yorumlayarak pandeminin iş gücü piyasaları ve reel sektör üzerindeki etkilerini değerlendiren Oktay ve Akkol, normalleşme döneminde Türkiye'yi rekabette öne çıkaracak öneriler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Kaynak: AA