Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "THY EuroLeague'de Final Four mücadelesinden zaferle ayrılarak şampiyon olan takımımız Anadolu Efes'i ülkemize bu gururu yaşattığı için yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun