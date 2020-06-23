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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
23.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:06

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Kovid-19 salgını sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde futbol ve iş dünyasındaki gelişmeler değerlendirildi.


Kaynak: DHA

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