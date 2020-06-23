Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde iş dünyası ve futboldaki gelişmeler değerlendirildi. Kaynak: AA