Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
23.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:10

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde iş dünyası ve futboldaki gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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