Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - Terörle Mücadele, Suriye'deki Gelişmeler, Savunma Sanayi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - Terörle Mücadele, Suriye'deki Gelişmeler, Savunma Sanayi

- TBMM Genel Kurulu salonundan detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

- TBMM Genel Kurulu salonundan detaylar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (7)

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