Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - Terörle Mücadele, Suriye'deki Gelişmeler, Savunma Sanayi
- TBMM Genel Kurulu salonundan detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.
- TBMM Genel Kurulu salonundan detaylar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (7)