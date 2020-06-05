Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur." Kaynak: AA