Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tepelerine Balyoz Gibi İniyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "İster PKK ister FETÖ, bize tehdit oluşturmaya çalışanların tepelerine, balyoz gibi iniyoruz. İnmeye de devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta, AK Parti'nin Seçim İletişim Merkezi açılışına katıldı. Burada konuşan Oktay, 16 yıllık AK Parti iktidarında yapılan yatırımları ve ekonomik gelişmeleri anlattı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Oktay, "Bir taraftan kalkınma hamlemiz için gece gündüz çalışıyor diğer taraftan da ülkemizin bekasına dönük tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla SİHA'larımızla toplarımızla tanklarımızla en önemlisi de sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. 'Yurt içinde ve dışında bize tehdit nereden gelirse teröristlere bulundukları yerde inlerinde vuracağız' dedik, vurduk. İster PKK ister FETÖ, bize tehdit oluşturmaya çalışanların tepelerine, balyoz gibi iniyoruz. İnmeye de devam edeceğiz. 'Çanakkale ruhu'nu, '15 Temmuz ruhu'nu 7'den 70'e tek bilek, tek yürek yaşatıyoruz. Sınırlarımızın güvenliği, onurumuzdur. 'Buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız' dedik ve bunun gereğini de yapıyoruz, yapacağız. Yozgat'ın desteği bizimle olduğu sürece bizi kimse durduramaz. PKK gibi bölücü terör örgütleri durduramaz, FETÖ durduramaz, dış kaynaklı şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez. Daha güzel günlerde milletimizle beraber yürüyeceğiz. Sizlerle birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Seçim İrtibat Merkezi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'a ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. - Yozgat

Kaynak: DHA