Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Tek Durak Hizmet Noktası) Kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşların ayrı ayrı kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmadan farklı iş ve işlemleri yapabilecekleri Tek Durak Hizmet Noktası'nın pilot çalışmalarına başlanacağını bildirdi.