Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tedbiri elden bırakmadan bereketle üretim çarklarımızın dönmesini...
Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.
03.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:37
Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. (4)
Kaynak: AA